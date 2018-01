Nach Rassismus-Skandal P. Diddy bietet H&M-Jungen lukrativen Werbedeal

Seit circa zwei Tagen steht der schwedische Modekonzern H&M in der Kritik. Hintergrund ist ein Werbe-Foto, auf dem das Unternehmen einen grünen Kapuzen-Pullover mit der Aufschrift "coolest monkey in the jungle" (auf Deutsch: "Coolster Affe im Dschungel") mit einem schwarzen Jungen beworben hatte. Zahlreiche Promis taten ihre Kritik kund - auch Rapper Sean Combs (48, "I'll Be Missing You") alias P. Diddy konnte sich einen Kommentar auf Instagram, in dem er mehr Respekt forderte, nicht verkneifen.