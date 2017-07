Spielberg bei Knittelfeld - Nach dem Rammstoß von Baku treffen die beiden Formel-1-Dauerrivalen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton am Donnerstag (15.00 Uhr) in der offiziellen Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Österreich erstmals wieder aufeinander. Ferrari-Star Vettel und Mercedes-Pilot Hamilton werden gemeinsam mit Kevin Magnussen (Haas) den mit Spannung erwarteten ersten Teil der Medienrunde in Spielberg bestreiten. Das geht aus der Einladung des Automobil-Weltverbandes FIA hervor.