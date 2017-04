Lahm bekam dann doch noch seine Umarmung - von seinem Ex-Bayern-Kollegen Scholl: "Weil du gerade dastehst - jetzt hörst du es mal von mir persönlich: 75 Prozent aller Spiele, die du gespielt hast, hast du überragend gespielt. Und die anderen 25 Weltklasse."

Lahm ist gerührt, weiß nicht, was er sagen soll. "Das ist eine außergewöhnliche Karriere, Philipp! Und daran ändert auch der Fehler nix. Überhaupt gar nix."

"Danke, Mehmet!", murmelt Lahm - und die beiden umarmen sich.

"Die letzten Wochen genießen"

Lahm hätte seine Laufbahn nur zu gerne mit einem großen Endspiel in Berlin gegen Eintracht Frankfurt beendet. In der vergangenen Woche war bereits im Viertelfinale gegen Real Madrid sein Traum vom Champions-League-Endspiel zerstört worden. Sein letztes Spiel als Profi dürfte Lahm nun am 20. Mai in der Bundesliga gegen den SC Freiburg bestreiten.

Im Anschluss an das letzte Saisonspiel dürfte er in der Münchner Arena noch einmal als Kapitän die Meisterschale in Empfang nehmen.

Der Rekordmeister führt die Tabelle vier Spieltage vor Saisonende mit acht Punkten Vorsprung auf RB Leipzig an. "So schwer es heute fällt: Ich versuche, die letzten Wochen als Fußballprofi zu genießen", sagte Lahm nach dem Pokal-K.o.

