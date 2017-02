Nach Pleite gegen Bremen Wolfsburgs Lage spitzt sich zu: Muss Ismael gehen?

Direkt nach der Niederlage war der VfL-Coach in die Kabine geflüchtet. Zuvor hatte Ismaël ansehen müssen, wie sein Team klar dominiert, aber ein Doppelpack von Werder Bremens Nationalspieler Serge Gnabry die Lage des VfL dramatisch verschärft hatte.

Da die Wolfsburger zweimal den Pfosten trafen, aber nach den Gnabry-Treffern (10./18. Minute) nur zu einem Tor durch Borja Mayoral (19.) kamen, wird es immer prekärer für den VfL - und für Ismaël.

Nouri kann aufatmen

Sein Kollege Alexander Nouri darf hingegen durchatmen. Werder holte durch die drei glücklichen Zähler im Keller auf und liegt nun in der Tabelle als 15. direkt hinter den punktgleichen Wolfsburgern. "Es ist immer so: Gewinnt man, ist die Trainer-Position nicht in Frage", sagte Gnabry: "Verliert man, ist sie in Frage."

Der Doppel-Torschütze sorgte dafür, dass Nouri erstmal wieder Ruhe hat. Nach zwei Siegen in Serie sieht es für die Bremer besser aus. "Den Moment muss man erstmal genießen", sagte Nouri.

Der Werder-Coach betonte angesichts des Spielverlaufs: "Wir müssen uns für die Punkte nicht entschuldigen." Der Coach gab allerdings zu: "Wir haben das Quäntchen Glück gehabt, das wir in den Vorwochen nicht hatten. Es war ein schmutziger Sieg, der uns etwas sauberer dastehen lässt."