Nach Party-Eskapaden Wayne Rooney: Ehefrau Coleen gibt ihm eine zweite Chance

Als Fußballer hat man auf dem Platz hin und wieder einen schlechten Tag, den die Fans einem schnell verzeihen. Der englische Star Wayne Rooney (32, "Wayne Rooney: My Story") hat zuletzt aber außerhalb des Fußballstadions einen derartigen Bock geschossen, dass gar seine Ehe mit seiner langjährigen Frau Coleen (31) auf der Kippe zu stehen schien. Via Facebook hat sich die Mutter seiner bald vier Kinder nun erstmals zu dessen vermeintlichen Seitensprung mit einer berühmten englischen Party-Dame namens Laura Simpson geäußert - und deutet darin an, dass sie den Spruch "In guten wie in schweren Zeiten" durchaus ernst nimmt.