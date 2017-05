Hier feierten schon die Stones und Jennifer Lopez

In den 80ern wurde der ehemalige amerikanische Offiziersclub in der Prinzregentenstraße 1 zu einem der bekanntesten Clubs auf der ganzen Welt. Hier feierten die Rolling Stones, Freddie Mercury, Tina Turner und der damals reichste Mann der Welt, Waffen-Händler Adnan Khashoggi, der seine Entourage mit 80 S-Klasse-Mercedes-Limousinen vorfahren ließ. Puff Daddy und Jennifer Lopez ließen hier einst den Champagner spritzen und waren noch lange so berauscht von dieser Nacht in München, dass sie die 10.000-Mark-Rechnung erst Wochen später überweisen ließen. Leonardo DiCaprio ging im Oanser auf Tuchfühlung mit den Bussi-Beautys der Nacht, Oliver Kahn lernte an der Bar Freundin Verena Kerth kennen.