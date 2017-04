Bundesliga heute AZ-Liveticker: TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern

So dicht wie am zweiten Spieltag der vergangenen Saison war die TSG 1899 Hoffenheim noch nie am ersten Heimsieg gegen den FC Bayern dran. In dieser Saison ist der Tabellendritte daheim noch ungeschlagen - hier gibt's die Partie am Dienstag ab 20 Uhr im Liveticker.