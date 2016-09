Diese Liebe ist schnell verpufft! Taylor Swift ("Out Of The Woods") und Tom Hiddleston (35, "The Night Manager" ) sind kein Paar mehr. Das bestätigen mehrere Quellen gegenüber der neuesten Ausgabe von "Us Weekly". Trennung nach nur drei Monaten Beziehung. Ein angeblich enger Bekannter der beiden sagt, dass Taylor die Notbremse gezogen habe. Doch was war der Grund?