Nach Neuer-Verletzung Torwart-Talent Früchtl verzichtet auf U17-WM

Am 30. September reist die DFB-Auswahl nach Indien. Das Team startet am 7. Oktober gegen Costa Rica in Goa in das Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe sind drei Tage später Iran und am 13. Oktober Guinea. "Die Weltmeisterschaft wird auf verschiedenen Ebenen eine große Aufgabe, an der die Spieler wachsen und reifen können", sagte Wück. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten ziehen ins WM-Achtelfinale ein.