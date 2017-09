Nach Muskelfaserriss "Schlag den Henssler": TV-Koch steigt "wieder voll ein"

Darum geht's

Bei "Schlag den Henssler" stehen jeweils drei unbekannte Kandidaten zur Auswahl. Das TV-Publikum bestimmt per Tele-Voting, wer gegen Henssler in der Sendung antreten soll. In bis zu 15 Spielrunden kämpft der Star-Koch dann gegen seinen Gegner um mindestens 250.000 Euro. Gewinnt Henssler, geht das Geld in den Jackpot für die folgende Ausgabe. Moderiert wird "Schlag den Henssler" von Elton. Elmar Paulke kommentiert. Als Music-Acts sind am 30. September Gentleman, Alice Merton und Fergie mit dabei.