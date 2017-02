Die Modellbau-Affäre

Die Eheleute Haderthauer waren bis 2008 nacheinander Miteigentümer des Unternehmens Sapor Modelltechnik, das teure Modellautos verkaufte, die von Straftätern in der Psychiatrie gebaut wurden. Wichtigster Konstrukteur war ein verurteilter Dreifachmörder. Pikant daran war unter anderem, dass Hubert Haderthauer damals Stationsarzt im betreffenden Bezirksklinikum war. Hauptauslöser der Affäre aber war ein französischer Geschäftsmann, der die Haderthauers beschuldigte, ihn um mehrere Zehntausende Euro betrogen zu haben.

Die entsprechenden Betrugsermittlungen gegen Christine Haderthauer stellte die Staatsanwaltschaft München II jedoch ein; sie akzeptierte jedoch einen Strafbefehl wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Abgabenordnung. Ihren Ehemann verurteilte das Landgericht München II wegen Steuerhinterziehung und versuchten Betrugs zu einer Geldstrafe.

Die Affäre war zudem in einem Untersuchungsausschuss im Landtag aufgearbeitet worden. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Florian Herrmann (CSU) betonte am Montag, Haderthauer sei während ihrer Zeit als Ministerin faktisch nicht mehr an dem Unternehmen beteiligt gewesen. Ein Verquickung von Interessen liege also nicht vor. Zudem habe sie auch den Landtag nicht falsch informiert. Die Opposition, die hier freilich zu etwas anderen Einschätzungen kommt, will ihre Schlussfolgerungen aus dem Ausschuss am Dienstag vorlegen.