Manchester - 185 Millionen Euro zu 8,25 Millionen Euro: So lautet die Sommer-Transfer-Bilanz von Manchester United. Für Paul Pogba (105 Mio. Euro), Henrikh Mkhitaryan (42 Mio. Euro) und Eric Bailly (38 Mio. Euro) haben die "Red Devils" tief in die Tasche gegriffen. Ihr Top-Verkauf in dieser Transfer-Periode war Patrick McNair, der für sage und schreibe 5,25 Millionen Euro an den AFC Sunderland verkauft wurde.