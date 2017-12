Nach #metoo-Bewegung Gesetz in Schweden: Männer müssen Genehmigung zum Sex einholen

Weiterhin müsse geklärt werden, ob auch in Darkrooms, in denen es oft zu nonverbalen Übereinstimmungen komme, eine vorherige Genehmigung zum Sex brauche. Ein Teil der männlichen Schweden debattiert außerdem darüber, ob es nicht das sinnvollste wäre, an Wochenenden gleich eine ausgedruckte Einverständniserklärung mitzuführen - sicher sei schließlich sicher.

All diese, teils sicherlich bewusst überspitzten Formulierungen, sind Folge eines unpräzise definierten Gesetzes. Bis es am 1. Juli 2018 in Kraft tritt, sind also noch einige Fragen zu klären.

