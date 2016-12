Nach McLaren-Report Weltverband suspendiert vier russische Skeletonpiloten

Aus Russland gab es kritische Reaktionen auf die Maßnahme. "Wir sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und werden unsere Rechte schützen", sagte Alexander Subkow, Präsident des russischen Bob- und Skeletonverbands, der Nachrichtenagentur TASS.

Man sei, so Subkow, der in Sotschi zweimal Gold im Bob gewonnen hatte, in intensiven Gesprächen. Zuvor hatte die IBSF noch mitgeteilt, der russische Verband habe volle Unterstützung bei der Aufklärung zugesagt. Bereits Mitte Dezember hatte der Verband Russland die WM im kommenden Jahr entzogen.

Die ursprünglich in Sotschi geplanten Titelkämpfe finden nun auf der Bahn am Königssee statt. Zuvor hatten mehrere Länder erklärt, Sotschi boykottieren zu wollen oder einen entsprechenden Schritt zumindest in Erwägung zu ziehen.