Ihren bislang letzten Titel auf der Tour hatte Görges gegen die Dänin Caroline Wozniacki im April 2011 beim Heim-Turnier in Stuttgart geholt. In einem Endspiel hatte sie zuletzt im Januar 2016 in Auckland gestanden, musste sich dort aber Sloane Stephens (USA) geschlagen geben.

Barthel in Eastbourne weiter

Mona Barthel (Neumünster) steht beim WTA-Turnier in Eastbourne/Großbritannien in der zweiten Runde. Die 26-Jährige gewann ihr Auftaktmatch nach nur 52 Minuten Spielzeit dank der Aufgabe ihrer kroatischen Gegnerin Ana Konjuh beim Stand von 6:4, 1:0.

In der zweiten Runde des mit 819.000 Dollar dotierten Vorbereitungsturniers auf Wimbledon (3. bis 16. Juli) trifft Barthel auf die an Nummer sieben gesetzte Russin Swetlana Kusnezowa. Neben Barthel ist aus deutscher Sicht auch die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) am Start. Kerber hatte sich nach ihrer Oberschenkelverletzung wieder fit gemeldet.

