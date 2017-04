Nach Madrid-Niederlage FCB gibt sich trotzig: "Wir brauchen kein Fußball-Wunder"

Lewandowski und Hummels haben sechs Tage

Nun hofft Ancelotti vor allem auf die schnelle Rückkehr von Torjäger Robert Lewandowski (Schulterprellung), der am Mittwochabend schmerzlich vermisst wurde, und auf Innenverteidiger Mats Hummels. "Wir haben sechs Tage Zeit, ich denke, sie können sich bis dahin erholen", sagte der Bayern-Coach, wobei es besonders bei Hummels (Sprunggelenksverletzung) ein Wettlauf mit der Zeit werden wird.

Doch egal, ob mit Lewandowski und/oder Hummels - "Wir müssen die zehn bis 15 Prozent, die uns an Überzeugung diesmal gefehlt haben, in Madrid auf den Platz bringen", forderte Robben. Man habe nach der Führung wohl etwas "zu viel Respekt" und "zu wenig Biss" gehabt. Dies monierte auch Müller, der als Lewandowski-Vertreter im Angriffszentrum gegen Sergio Ramos und Nacho kein Land gesehen hatte. Nun müsse man, so der Weltmeister, "den Kopf hochnehmen, die paar Prozent drauflegen und in Madrid eine überragende Leistung bringen. Es ist noch alles drin."

Ernüchternde Bayern-Bilanz in Madrid

Wenn sich Müller da mal nicht täuscht. In den bisherigen elf Auswärtsspielen im Europapokal im legendären Bernabeu haben die Bayern erst zweimal gewonnen - zunächst in der Zwischenrunde der Königsklasse 1999/2000 (4:2), dann im Halbfinal-Rückspiel 2001 (1:0). Ansonsten stehen bei einem Remis acht Niederlagen in der ernüchternden Bilanz - eingerechnet auch das 1:2 im Halbfinale 2012: Damals hatten die Bayern allerdings das Hinspiel in München 2:1 gewonnen und anschließend das Elfmeterschießen (3:1) für sich entschieden.

Ronaldo sprach von einem "kleinen Vorteil", dennoch wollte Toni Kroos seine ehemaligen Münchner Kollegen noch nicht abschreiben. Es sei "Quatsch" zu denken, "dass nichts mehr passieren kann", betonte der Weltmeister: "Das wird ein enges Ding, weil wir es verpasst haben, noch mehr Tore zu erzielen. Es ist definitiv nicht entschieden, dazu ist Bayern zu gut." Real, so Kapitän Ramos, müsse "höllisch aufpassen".

