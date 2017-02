Nach Macheten-Attacke Pariser Louvre-Angreifer verweigert Aussage

Frankreich war in den vergangenen zwei Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge, im Land gilt deshalb der Ausnahmezustand.

Berichten französischer Medien zufolge soll er kurz vor seinem Angriff am Freitagmorgen mehrere Botschaften auf Twitter verschickt haben, in denen er unter anderem Bezug auf die Brüder in Syrien und die Kämpfer in der ganzen Welt nimmt. In einer soll er auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen.

Handelte der Täter auf Anweisung?

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Ägypter im Oktober von Dubai aus den Visumsantrag für Frankreich gestellt hat, wo er am 26. Januar auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle gelandet war. Seine Unterkunft im schicken 8. Arrondissement der französischen Hauptstadt hatte er schon vor seiner Ankunft reserviert. In dem Appartement, für das er für eine Woche 1700 Euro bezahlte, fanden die Ermittler auch die Rechnung von 680 Euro für die beiden Macheten. Gekauft hatte er sie am 28. Januar in der Nähe der Bastille.

Derzeit ist noch offen, ob der Mann allein oder auf Anweisung gehandelt hat. Die Auswertung der Daten seines Handys und seines Tablets haben bislang noch keine Aufschlüsse ergeben.