Nach Liebes-Aus mit Justin Theroux Jennifer Aniston: Die lange Liste ihrer Verflossenen

Adam Duritz

Nachdem es mit einem Schauspiel-Kollegen nichts wurde, versuchte Aniston ihr Glück mit einem Musiker. Im Jahr 1995 hatte sie eine kurzzeitige Beziehung mit Adam Duritz (53), dem Frontmann der US-Rockband Counting Crows.

Tate Donovan

In der Erfolgsserie "Friends" standen Aniston und Tate Donovan (54, "O.C., California") für ein paar Folgen gemeinsam vor der Kamera, spielten sogar ein Liebespaar. Und auch im echten Leben funkte es zwischen den beiden: von 1995 bis 1998 waren Aniston und Donovan liiert.

Sie galten als das Hollywood-Traumpaar schlechthin: Jennifer Aniston und Brad Pitt (54, "Allied - Vertraute Fremde") lernten sich Ende der Neunziger kennen und lieben. Nach zwei Jahren wurde im Sommer 2000 geheiratet. Als Pitt 2005 mit Angelina Jolie (42) "Mr. & Mrs. Smith" drehte, brodelte die Gerüchteküche über eine Affäre der beiden am Set des Films. Noch im selben Jahr ließen sich Aniston und Pitt scheiden.

Vince Vaughn

2005 lernte aber auch Jen wieder jemanden kennen: Am Set von "Trennung mit Hindernissen" bandelte sie mit Kollege Vince Vaughn (47, "Big Business") an. Aber auch diese Beziehung ging nach gut einem Jahr im Dezember 2006 in die Brüche. Wie das US-Magazin "People" berichtete, hatten die beiden trotz der Trennung beschlossen, gute Freunde zu bleiben.

John Mayer

Nach all den Schauspielern lachte sich Aniston im Frühjahr 2008 zur Abwechslung mal wieder einen Musiker an: Bis März 2009 war sie mit dem Sänger John Mayer (40, "Speak For Me") zusammen. Der gilt gemeinhin als prominenter Herzensbrecher, er war schon mit Jessica Simpson und später auch mit Katy Perry liiert. Auch für Aniston war er nicht der Mann fürs Leben. Die Schauspielerin soll unter der Trennung gelitten haben, laut dem US-Klatschportal "Radar Online" habe sie aber schließlich Frieden mit dem Verflossenen geschlossen und sei sogar mit ihm befreundet geblieben.

Aaron Eckhart

2009 kam der Film "Love Happens" mit Aniston und Schauspiel-Kollege Aaron Eckhart (49, "London Has Fallen") in die Kinos. Gerüchten zufolge soll es nicht bei der fiktiven Liebelei im Film geblieben sein: Wie ein Insider der britischen "Marie Claire" verraten haben will, sollen sich die beiden am Set so gut verstanden haben, dass schnell Gerüchte entstanden sind. Bestätigt wurde eine Beziehung allerdings nie.

Offiziell wurde es nie, die Gerüchte bahnten sich aber dennoch ihren Weg in die Medien: Mitte 2009 wurde Aniston eine Affäre mit Schauspieler Gerad Butler (48, "Criminal Squad") nachgesagt. Die beiden standen für "Der Kautions-Cop" zusammen vor der Kamera. In Medienberichten war von heißen Küssen am Set die Rede.

Justin Theroux

Mit Justin Theroux kehrte für Aniston 2011 endlich wieder Beständigkeit ein. Sie hatte ihre vermeintlich große Liebe gefunden. Kennengelernt hatte sich das Paar bei den Dreharbeiten zu "Wanderlust - Der Trip ihres Lebens". Und plötzlich ging alles ganz schnell. Bereits 2012 folgte die Verlobung und die ganze Welt wartete nur darauf, dass die Hochzeitsglocken läuten. Doch es sollten noch drei Jahre vergehen, ehe das Paar heimlich im Beisein von rund 70 Gästen im kalifornischen Bel Air heiratete.

Doch auch diese Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. In einem gemeinsamen Statement ließen Aniston und Theroux am Donnerstag verlauten, dass sie "im gegenseitigen Einvernehmen" getrennte Wege gehen. Die Entscheidung dafür sei bereits Ende vergangenen Jahres getroffen worden. Böses Blut gebe es zwischen den beiden aber nicht. Das Paar sei im Guten auseinander gegangen, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.

Wie geht's weiter?

Die spannende Frage wird nun sein: Welcher prominente Mann wird als nächster an der Seite von Jennifer Aniston zu sehen sein? Geht es nach den Fans, kann das nur einer sein: Brad Pitt! Der ist schließlich sei Herbst 2016 bereits wieder Single und hat ja irgendwie eh immer besser zu Jen als zu Angie gepasst. Wir lassen uns einfach mal überraschen.