Die Frau war mit ihrem 3er BMW gegen 19.20 Uhr an der Steigung, die aus dem McGraw-Gran herausführt gegen eine Leitplanke geprallt. Dann beschleunigte das Fahrzeug aus unbekannten Gründen, fuhr auf den Mercedes eines 67-jährigen Münchners auf und schleuderte dann in vier am Straßenrand geparkte Autos. Gesamtschaden: 50.000 Euro.