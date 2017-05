Kein Kampf ums Kapitänsamt

Die gestiegene Qualität der Mannschaft und der teils brutale Konkurrenzkampf auf einigen Positionen haben dafür gesorgt, dass Identifikationsfiguren den Verein verlassen haben. Holger Badstuber wechselte im Winter auf Leihbasis zu Schalke 04, seine Rückkehr ist ungewiss. Bastian Schweinsteiger ging 2015 zu Manchester United, spielt inzwischen in den USA bei Chicago Fire. Und nun also Lahm, der aus Altersgründen nicht mehr für die Bayern spielen will.

"Ich bin jetzt kein Romantiker", sagt Müller in seiner typischen Art. "Es gibt immer Umbrüche in Fußballmannschaften. Dass diese Veränderungen in dieser Saison einschneidender sind, ist völlig klar." Lahm sei als Mensch und Persönlichkeit "nicht 1:1 zu ersetzen", aber: "Es geht immer weiter. Der FC Bayern wird sich auch in der Zukunft gut aufstellen und Leute haben, die Verantwortung übernehmen."

Es wird im Sommer ein neuer Kapitän gesucht, der Müller oder Neuer heißen könnte. Der Torhüter, bislang Lahms Vize, ist favorisiert. Müller sieht die Entscheidung entspannt. "Auf dem Platz geht es darum, vorneweg zu gehen, unabhänig vom Kapitänsamt. Das ist immer schon mein Ansinnen gewesen, auf meine Mitspieler einzuwirken, da hat sich nichts geändert." Einen Kampf um das Kapitänsamt werde es "nicht geben".

Zum engsten Anführerkreis der Bayern-Mannschaft zählt ab der kommenden Saison auch Mats Hummels, der ja zumindest als halber Bayer durchgeht.

