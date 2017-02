Nach Kritik an ihrer Figur Lady Gaga: "Ich bin stolz auf meinen Körper"

"Ich habe gehört, dass mein Körper zum Gesprächsthema geworden ist, deshalb wollte ich mitteilen, dass ich stolz auf meinen Körper bin und ihr solltet stolz auf eure Körper sein. Ganz gleich, wer ihr seid und was ihr macht", schreibt sie neben einem Foto von ihrem Super-Bowl-Auftritt. Sie könne eine Million Gründe nennen, warum man sich nicht an einer bestimmten Person orientieren solle, um Erfolg zu haben. "Sei einfach du, und sei schonungslos du. Das ist der Stoff aus dem Champions gemacht sind", so das Credo der Sängerin.