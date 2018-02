Nach Kritik an Anne Will und der ARD Sandra Maischberger ändert das Thema ihrer Talkrunde

Die politische Lage in Deutschland ist turbulent, und dennoch ging die wohl bedeutendste deutsche Polit-Talkerin Anne Will (51) am vergangenen Sonntag nicht auf Sendung. Die offizielle Begründung: Man habe keine geeigneten Gäste für einen Plausch aktivieren können. Nach massiver Kritik von allen Seiten, reagierte die ARD jetzt und änderte kurzerhand das Thema bei einer ähnlichen Sendung: Am Mittwoch, den 14. Februar, wird Sandra Maischberger (51) das GroKo-Thema aufarbeiten, das derzeit den Deutschen unter den Nägeln brennt.