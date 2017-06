Nach Kreuzband-OP 2017 für Reus gelaufen: "Lange Reha-Phase"

In der Tat spielte Reus zuletzt groß auf. Ist der Kopf frei, tanzen seine Füße. Nachdem er von einem Muskelfaserriss zurückgekehrt war, erzielte er sagenhafte acht Tore, darunter in Mainz, in Frankfurt, in Mönchengladbach, gegen Hoffenheim und im DFB-Pokal-Halbfinale bei den Bayern. Jedes Mal das 1:0, im Endspiel gewann er sogar "endlich, endlich" seinen ersehnten ersten Titel. Nach dem Eingriff, der bereits am Mittwoch durchgeführt worden war, muss er zum x-ten Mal in die quälenden Mühlen der Rehabilitation.