Er habe außerdem bereits im Februar "an den Bayerischen Ministerpräsidenten appelliert, die Regelung zur Ausbildungs- und Arbeitsaufnahme für Geflüchtete nach dem Bundesintegrationsgesetz auch in Bayern umzusetzen und den derzeit restriktiven Kurs der Bayerischen Staatsregierung zu überdenken und zu korrigieren. Eine Antwort habe ich bis heute leider nicht erhalten", so der OB. (Hier lesen Sie die dazugehörige Meldung) In München würden Stadt, Agentur für Arbeit, Jobcenter und viele Ehrenamtliche ein hohes Engagement betreiben, um Schutzsuchende zu integrieren. "Integration ist ein teils schwieriger und langer Prozess", so Reiter.