Nach Kollaps im Krankenhaus Prinz Frédéric von Anhalt fühlt sich "hundeelend"

In Zukunft soll es wieder ruhiger werden in seinem Leben - und er will nach Deutschland zurückkehren. "Dort will ich meinen Lebensabend verbringen. [...] Ich sehne mich nur noch nach Ruhe, Trubel hatte ich genug in meinem Leben", so der 73-Jährige weiter zu "Bild". Eine neue Bleibe gibt es bereits, er habe sich ein Haus im Brandenburger Land gekauft.