Die Wohnung verkauft er für 300.000 Euro, zu sehr hat sie ihn an den nicht nur geschätzten, sondern geliebten Chef erinnert. Kaplan kommt mit seinem neuen verwirrenden Leben nicht klar. Er vermisst den Chef, bringt Daisy das Laufen bei, zuvor wurde sie nur in Handtaschen herumgetragen, und greift immer mehr zur Flasche. Nach Daisys Tod zieht er sich aus München zurück.

Der misslungene Neuanfang

Nach AZ-Informationen ist Andreas Kaplan († 56) nun in seiner neuen Wahlheimat in Norddeutschland gestorben – an gebrochenem Herzen.

Seine enge Freundin, Schauspielerin Birgit Bergen, mit der Kaplan immer das Mosi-Mausoleum besuchte, bestätigt der AZ: "Ich habe einen Anruf bekommen, dass Andreas gestorben ist. Ich bin entsetzt. Allerdings hat er oft erzählt, wie traurig er ist und dass das Leben für ihn keinen Sinn mehr hat." Die Flucht aus München und der geplante Neuanfang im Norden als Hausmeister haben nicht klappen sollen. Bis zuletzt ist die Urne mit Daisys Asche auf dem Nachtkastl von Andreas Kaplan gestanden.

Jetzt ist er wieder bei seinem Chef – da, wo er sich so wohl und sicher gefühlt hat. Im Hintergrund.

Verbunden in der Trauer: Andreas Kaplan und Birgit Bergen waren oft gemeinsam an Mosis Mausoleum. (Quelle: imago)