Für einige kam jede Hilfe zu spät

Für einige Tiere allerdings kam die Hilfe zu spät. Sie starben bereits während des Transports. "Unser Landesverband und die Tierheime, die sich der Tiere annahmen, haben in den letzten Wochen Höchstleistungen erbracht", so Schröder. "Mit der Übereignung der Tiere hoffen wir nun, dass die Tierheime sie in liebevolle Hände vermitteln können. Kein beschlagnahmtes Tier, das in der Obhut von Tierschützern landet, soll und darf jetzt noch als Futtertier enden."

Ob es gelingt, für eine solch hohe Zahl an Mäusen und Ratten private Halter zu finden, ist allerdings fraglich. Wer an einer Adoption interessiert ist, kann sich an eines der über 80 dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossenen Tierheime wenden, in denen die Tiere aktuell noch betreut werden, darunter etwa die Auffangstation für Reptilien in München (Kaulbachstraße 37, Telefon 21 80 50 30) und das Tierheim München (Riemer Straße 270, Telefon 921 00 00). Wer will, kann auch Geld spenden. Mehr Informationen gibt's im Internet unter www.tierschutzbund.de/tiertransport

