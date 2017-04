Nach ihrem Schlaganfall Gaby Köster: "Vielleicht haste ein bisschen Kreislauf"

"Laut bin ich immer noch und setzt euch bitte hin, ich hab nix besonderes gemacht, ich war nur krank", begrüßte Köster damals die Zuschauer und machte unmissverständlich klar, dass sie sich mit dem erlittenen Schlaganfall auf keinen Fall einfach so abfinden wolle. "Bei mir zuhause ist das passiert", erklärt die Komikerin in einem Einspieler. Sie habe auch nicht gewusst, was in dem Moment des Anfalls mit ihr passierte. "Vielleicht haste ein bisschen Kreislauf", habe sie noch gedacht. "Ich habe geglaubt der Arm und das Bein lügen mich fies an."