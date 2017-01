Nach ihrem Aus bei "It takes 2" Neue Karriere als Sängerin? Hana Nitsche nimmt ihren ersten Song auf

Wie fühlen Sie sich jetzt nach dem Aus?

Hana Nitsche: Die Show-Aufzeichnung ist natürlich schon fast zwei Monate her. Damals war ich natürlich etwas enttäuscht. Es hat mich für die erste Show so viel Überwindung gekostet und ich war auch beim zweiten Mal immer noch unglaublich aufgeregt. Ich stand davor noch nie auf der Bühne oder habe vor Livepublikum gesungen. Doch nach dem ersten Mal habe ich richtig Blut geleckt und so viel Lust und Freude am Gesang mit Band und auf großer Bühne in der Show gefunden, dass ich mich riesig über meinen zweiten Auftritt gefreut habe. Inzwischen haben sich so viele neue Dinge ereignet, dass ich meinen Traum, den ich bei "It Takes 2" begonnen habe, jetzt in 2017 weiter leben kann. Daher schaue ich sehr positiv und mit großer Vorfreude auf all das, was jetzt kommt.