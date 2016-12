An Bord das Bewusstsein verloren

Die Flughafenpolizei hatte der dpa zuvor bestätigt, dass Sanitäter nach der Landung des Fliegers am Freitag bei einer Passagierin am Flughafen Wiederbelebungsversuche durchgeführt hätten. Nach Angaben der Fluggesellschaft United Airlines hatten die Flugbegleiter Alarm geschlagen, weil eine Passagierin in der Luft das Bewusstsein verloren hatte und auf Maßnahmen an Bord "nicht reagierte".