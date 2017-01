Das Kind habe eine bakterielle Mittelohrentzündung gehabt, sagte der Arzt dem Hamburger Abendblatt. Die weiße Kügelchen hätten bereits begonnen, sich in dem Eitersekret vor dem unter Druck stehenden Trommelfell aufzulösen. "Das Mädchen war sehr tapfer", so Lübbers. Der "Fremdkörpereffekt" sei sicher schlimm für das Kind gewesen. Die Eltern stellt der Arzt aber nicht an den Pranger. Sie hätten nur das Beste für ihr Kind gewollt und wirkten sehr erschrocken, als der Arzt sie über ihren fatalen Fehler aufklärte.