Nach geplatztem Gerichtstermin Krankheit vorgetäuscht? Justin Bieber verärgert Anwälte

Schwere Vorwürfe gegen Justin Bieber (22, Let Me Love You): Hat der Sänger etwa eine Krankheit vorgetäuscht, um einen Gerichtstermin zu schwänzen? Das zumindest behaupten die gegnerischen Anwälte laut einem Bericht der US-Klatschwebsite TMZ. Bieber hätte demzufolge am 8. Februar eine eidesstaatliche Aussage machen sollen, bezüglich eines Copyright-Streits um seinen Mega-Hit "Sorry". Doch sein Team ließ den Termin wenige Stunden vorher platzen, weil der Sänger angeblich krank war.