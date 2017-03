Nach fulminantem Startwochenende Schweighöfer-Serie "You Are Wanted": Zweite Staffel kommt

Zudem postete der 36-Jährige ein Video bei Facebook, in dem er ein paar Worte an seine Fans richtet: "Leute, es geht weiter! Danke, dass ihr geguckt habt!" Schweighöfer hat allen Grund zur Freude: Wie Amazon mitteilte, legte "You Are Wanted" den stärksten Serienstart in der Geschichte von Amazon Prime Video in Deutschland hin, außerdem gehörte die Serie in ganzen 70 Ländern zu den meist gesehenen Serien des Wochenendes. Vergangenen Freitag wurde die Hacker-Serie erstmals ausgestrahlt.