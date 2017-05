Organisierte Verbrecherfamilie

Allein im Raum München ist der Clan für 13 Einbrüche verantwortlich. Die Mädchen werden verdächtigt, in zahlreiche weitere Anwesen eingebrochen zu sein, etwa in Hamburg, Frankfurt, Berlin sowie im Ausland unter anderem in Italien, Frankreich, Spanien und Belgien. Die Polizei geht davon aus, dass die Mädchen drei bis vier Einbrüche am Tag begingen. Der Schaden geht in die Millionen.