Nach Fed-Cup-Prüfung Von Krisen und Zukunft der Tennis-Damen

DIE ZUKUNFT IM FED CUP

Am 20. September erfahren Rittner und ihre Spielerinnen, gegen wen die nächste Fed-Cup-Saison beginnt. Das Team sehnt sich nach dem ersten Finale seit 2014 und dem Titel. Im August wird über Reformen im Mannschaftswettbewerb entschieden. Möglich ist, dass die Weltgruppe von acht auf 16 Nationen aufgestockt wird, was Rittner seit langem begrüßt. Für die Spielerinnen würde das bis zu vier Partien pro Jahr bedeuten. "Ich glaube, dass das vorteilhaft für uns ist, weil wir auch in der Breite aufgestellt sind", so Rittner.

Finale Weißrussland gegen USA

Weißrussland und USA bestreiten das Finale um den Fed Cup. Dank eines 3:3-Halbfinalsiegs über die Schweiz erreichten die Weißrussinnen am Sonntag zum ersten Mal das Endspiel. In Minsk setzte sich die erst 18 Jahre alte Arina Sabalenka gegen Viktorija Golubic 6:3, 2:6, 6:4 durch und sicherte dem Gastgeber damit den entscheidenden dritten Punkt. Im Finale gegen Rekordsieger USA könnte auch Spitzenspielerin Victoria Asarenka nach ihrer Babypause wieder eingreifen. Die Amerikanerinnen besiegten in Saddle Brook/Florida den Titelverteidiger Tschechien mit 3:2. Das Endspiel findet am 11. und 12. November statt .

