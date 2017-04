Nach Falschbehauptungen im August Britische Zeitung bittet Melania Trump um Entschuldigung

Wie unter anderem die "New York Times" berichtet, soll Melania Trump die Zeitung zunächst auf 150 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt haben. Die Klage sei übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit der Übernahme der Gerichts- und Anwaltskosten, einer Schmerzensgeldzahlung sowie der nun erfolgten Richtigstellung jetzt vom Tisch - bisher allerdings nur in London. Ein weiteres Verfahren vor einem Gericht in New York aus dem Februar 2017 läuft noch. Ob die First Lady auch dort ihre Klage fallen lässt, ist bislang nicht bekannt.