Nach Facebook-Lob des 1860-Torjägers Aigner über Mölders: "Er kennt die berühmte Aiges-Grätsche"

Unklar ist allerdings, wie lange Aigner besagtes Mansnchaftsklima noch genießen kann, denn: Wie jeder Leistungssportler möchte er auch auf dem Platz stehen. Da Bierofka in der Innenverteidigung bisher auf die Dienste von Kapitän Felix Weber, dessen Vize Jan Mauersberger sowie Aaron Berzel oder Phillipp Steinhart vertraute, kam Aigner noch nicht zum Zug und musste in die U21 ausweichen, wo er in seinen 14 Einsätzen als Führungsspieler und Kapitän fungierte.

U21-Kapitän, Reservist bei Bierofka: Geht Aigner?

Der Verteidiger sagt sebst über seine Rolle: "In der U21 ist es immer eine super Möglichkeit zu spielen, wenn man bei den Profis nicht dran kommt. Wer mir zusieht, der weiß: Ich nehme auch die Spiele in der U21 immer ernst und haue mich voll rein." So geschehen zuletzt auch beim 2:2 gegen 1865 Dachau, als Aigner ein Doppelpack gelang.

Aigner sagt aber auch: "Nachdem ich schon zwei Jahre in der Regionalliga gespielt habe, ist es schon mein Anspruch, dort zu spielen." Unter Bierofka, der kürzlich Einzelgespräche mit seinen Akteuren und eine Verkleinerung des Kaders angekündigt hat, dürfte sich seine Perspektive demnächst nicht schlagartig verbessern.

Somit liegt, obwohl der Youngster wohl angesichts des angesprochenen Klimas eine Laufbahn bei den Sechzgern favorisieren würde, auch ein Vereinswechsel im Bereich des Möglichen. Aigner dazu: "Ich weiß noch gar nicht, wie es weitergeht. Da müssen wir abwarten." Vielleicht hat Kollege Mölders nach seinem Lob ja auch einen Ratschlag parat.

