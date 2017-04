Nach Entgleisungen Nastase will sich bei Sperre vom Tennis zurückziehen

Gegenüber der BBC relativierte er seine Bemerkung zu Serena Williams allerdings wieder: "Für mich war das nicht rassistisch. Irgendjemand in Großbritannien meint, dies sei so. Und jeder hat die Bewertung so übernommen."

Für die Rumänen habe der Satz keine rassistische Bedeutung, führte Nastase aus. Die einzige Person, die überrascht sein dürfe, wäre Serena Williams, "und nicht ihr in England. Ich verstehe es nicht. Was soll's." In England habe man ihn früher so sehr geschätzt, dass er auch ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds aufgenommen worden sei. "Zerstören sie die Figur jetzt?", fragte Nastase.