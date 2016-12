Als Tatverdächtiger gilt ein 25-jähriger Mann. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft - und bestreitet die Tat. Die Polizei fasste ihn vergangene Woche, nachdem eine weitere Frau in einer Tiefgarage überfallen worden war. Der Täter flüchtete mit deren Auto – und kam erneut nicht weit: Er krachte der österreichischen Zeitung „Krone“ zufolge an eine Mauer in der Ortschaft Zierl. Bei dem Tatverdächtigen handelt sich demnach um einen 25 Jahre alten Kroaten, der sich ohne festen Wohnsitz seit Wochen in Innsbruck aufhalten soll.