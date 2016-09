München - Die Münchner AfD distanziert sich von den Gewalttaten, die am Sonntagabend im Rahmen ihrer Wahlparty vor einem Lokal an der Friedenstraße stattgefunden haben. So betonte der Vorsitzende des Kreisverbands München Ost, Wilfried Biedermann, dass die AfD mit dem Vorfall nichts zu tun habe. Er hat die Wahlparty schließlich selbst organisiert.