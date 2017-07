Nach Eklat bei Maischberger Die größten Talkshow-Skandale der letzten Jahre

Der Job eines Talkshow-Moderators ist nicht einfach. Die Gäste-Dompteure müssen Egos in Schach halten, kontroverse Meinungen jonglieren und dabei die Stimmung nicht vollends kippen lassen. Sandra Maischberger (50) ist das am Mittwochabend misslungen: CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (65) wurde es in der Diskussion zu dem Thema "Gewalt in Hamburg: Warum versagt der Staat?" zu bunt und er verließ das Studio. Auf Facebook räumte Maischberger Fehler ein: "Das ist immer eine Niederlage in einer Sendung, deren Aufgabe es ist, Menschen ins Gespräch zu bringen." Eventuell wird es die Moderatorin trösten, dass sie sich in bester Gesellschaft befindet. Eklats, Studiofluchten und faustdicke Skandale gab es in Polit-Talks schon jede Menge. (Sandra Maischbergers Gespräche mit Helmut Schmidt waren legendär: Hier das Buch "Hand aufs Herz" bestellen)