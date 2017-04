Nach einer Schussverletzung MTV-Reality-Star Clay Adler stirbt mit 27 Jahren

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Schauspieler Clay Adler am 26. März mit nur 27 Jahren an den Folgen einer Schussverletzung gestorben. Wie mehrere US-Medien, darunter die "New York Post" berichten, sei der Star aus der MTV-Reality-Show "Newport Harbor: The Real Orange Orange" einen Tag zuvor mit Freunden zum Schießen in die Wüste gefahren. Dort habe er sich mit der eigenen Waffe verletzt. Daran sei er einen Tag später im Krankenhaus verstorben.