Nach einem Jahr Abstinenz Oscars 2017: Steven Gätjens souveräne Rückkehr zum Dolby Theatre

Mister Red Carpet ist zurück: Nachdem ihn im vergangenen Jahr seine Kollegin Annemarie Carpendale am Hollywood Boulevard ersetzen durfte, kehrte Steven Gätjen bei den Oscars 2017 zurück zum Dolby Theatre. Und es lief gleich von Beginn an sehr gut für Gätjen: Nach Sänger Sting, der dieses Jahr für seinen Song für den Film "The Empty Chair" für einen Oscar nominiert war, marschierte gleich danach "Manchester By The Sea" -Star Lucas Hedges vor das Mikro.