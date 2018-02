Nach der Trennungsnachricht Gastgeber sauer! Justin Theroux sagt Late-Night-Show ab

Keine Lust auf Fragen oder Späße zu seinem Liebesleben? Fakt ist, dass US-Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Justin Theroux (46, "The Leftovers") am heutigen Dienstag nun doch nicht wie ursprünglich angekündigt in der "The Late Show with Stephen Colbert" (CBS) zu Gast sein wird. Der Gastgeber kommentierte die Absage auf seinem Twitter-Account nicht gerade charmant: "Oh Mist. Aber wir bekommen Chris Gethard!!!!!!!! Einen, den ich viiiiel lieber mag als Justin Wer. Ich kann es kaum erwarten!!! So großartige Neuigkeiten."