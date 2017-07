Sollte sich Vettels Verhalten wiederholen, warnte Todt, lande er sofort vor dem Internationalen Tribunal, das sogar Rennsperren aussprechen kann.

Was schreibt Vettel zu seiner Entschuldigung?

Nach der Auswertung von Videos und weiteren Daten übernahm der Heppenheimer bei der Anhörung die volle Verantwortung für den Rammstoß gegen Hamilton. Vettel entschuldigte sich "aufrichtig" vor dem Weltverband und der Motorsport-Familie.

Auf seiner Homepage postete der Hesse ein Entschuldigungsschreiben. "In der Hitze des Gefechts habe ich überreagiert und deshalb möchte ich mich bei Lewis direkt entschuldigen und auch bei all jenen Menschen, die sich das Rennen angesehen haben. Mir ist klar, dass ich kein gutes Beispiel abgegeben habe", schrieb Vettel, der sich direkt nach dem Rennen noch uneinsichtig gezeigt hatte und nun wohl mit sanftem Druck zu dieser Stellungnahme gedrängt worden war. "Ich hatte zu keiner Zeit die Absicht, Lewis in Gefahr zu bringen, aber ich verstehe, dass ich eine gefährliche Situation verursacht habe."

Was sagt die FIA?

Todt, bei Ferrari langjähriger Teamchef von Michael Schumacher, erinnerte Vettel an seine Vorbildfunktion. "Sportler müssen sich dessen bewusst sein, welchen Einfluss ihr Verhalten auf jene haben kann, die zu ihnen aufschauen", tadelte der Franzose. "Sie sind Helden und Vorbilder für Millionen von Fans weltweit und müssen sich benehmen."

Trotzdem wollte Todt vermutlich nicht in den WM-Zweikampf eingreifen, obwohl Vettel Wiederholungstäter ist. Erst in diesem Jahr in Sotschi zeigte er Felipe Massa den Mittelfinger.

Welche Reaktionen gibt es?

"Wir sollten dieses Kapitel schließen", empfahl Ex-Formel-1-Star David Coulthard, "und den Kampf zweier großartiger Champions genießen." In der Presse wurde das Urteil teils kritisiert. Die englische Daily Mail ätzte: "Zyniker werden die Tatenlosigkeit als ‘Beweis’ dafür sehen, dass die FIA in Wirklichkeit ‘Ferrari International Assistance’ bedeutet."

Lesen Sie hier: Der AZ-Kommentar zum FIA-Entscheid