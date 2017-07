Nach dem letzten Skandal So kämpft Tiger Woods gegen seine Probleme

Tiger Woods (41) hat via Twitter bekannt gegeben, dass er kürzlich ein privates "Intensivprogramm" abgeschlossen habe. Eine Folge seines jüngsten Skandals: Ende Mai war er in Florida fahruntüchtig am Steuer erwischt und festgenommen worden. Der Ernst der Lage scheint dem Golf-Profi bewusst zu sein. Er werde mit seinen Ärzten, Freunden und seiner Familie weiter daran arbeiten, die Sache in den Griff zu bekommen. "Ich bin so dankbar für all die Unterstützung, die ich bekommen habe", schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst weiter. (Mehr über Tiger Woods erfahren Sie in diesem Buch)