Sie hörte, wie die etwa 25 Jahre alten Männer sie hinter ihr als "Schlampe", "Hure" und "Nutte" beschimpften. Aus Angst rief sie sofort bei ihren Freunden an, die zu diesem Zeitpunkt noch immer an der Isar waren. Dann griff einer der Täter unvermittelt zu, fasste sie so heftig am Hinterteil an, dass ihre Leggins am Bein aufriss. Mit Tritten konnte sie den Grapscher auf Abstand halten, bis einige ihrer Freunde zu Hilfe kamen.