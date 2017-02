Nach dem E-Mail-Skandal Familie Beckham: "Positiv und optimistisch" durch den Shitstorm

Was macht die Designerin von Welt im Falle eines Shitstorms? Einfach lächeln und "positiv bleiben". So versucht es zumindest Victoria Beckham (42). Das Ex-Spice-Girl ("Wannabe" ) brachte am Sonntag den jüngst viel gescholtenen Gatten David (41) und die vier Kinder zu ihrer Modenschau bei der New York Fashion Week mit in den "Big Apple". Und wagte sich als einzige Beckham vor ein Pressemikrofon.