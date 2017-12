"Wir können uns alles vorstellen und schließen nichts aus"

"Let's Dance" war ihr Baby! Sieben Jahre lang moderierte sie an der Seite von Daniel Hartwich (39) die Tanzshow. Zuvor hatte Meis als Kandidatin in der Show mitgemacht. In der dritten Staffel war sie auf dem zweiten Platz gelandet. Es war ihre längste Station im deutschen Fernsehen. Zwischendurch durfte sie im Herbst 2015 mit "Stepping Out" ein ähnliches Format - wieder an der Seite von Hartwich - moderieren. Die Show wurde von RTL allerdings nach der Premiere zunächst für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Zuvor verdiente sich Meis erste TV-Lorbeeren in Deutschland bei "Das Supertalent". In der RTL-Show saß sie von 2008 bis 2011 an der Seite von Dieter Bohlen (63) in der Jury.