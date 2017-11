So spottet Rummenigge über den Stromausfall im Grünwalder Stadion

Während die Löwen stark unter der hohen Stadionmiete in der Arena litten, war sie für Bayern ein Grundstein zum ernormen wirtschaflichen Aufstieg in den vergangenen Jahren. Ein weiteren Vorteil betonte Rummenigge besonders: "Auf Knopfdruck geht sogar das Licht an. Das soll nicht in jedem Stadion so sein", spottete er, nachdem vergangene Woche das Fluchtlicht im Grünwalder Stadion streikte.